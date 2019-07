Atreseries estrena en abierto 'Looking'

'Looking' muestra, sin filtros, las experiencias de tres buenos amigos que viven en la actual San Francisco. La amistad les une, pero cada uno está en un punto muy diferente de su vida: Patrick (Jonathan Groff) tiene 29 años, es diseñador de videojuegos y acaba de volver a meterse en el mundo de las citas tras su fallido compromiso con su ex. El aspirante a artista Agustín (Frankie J. Alvarez), de 31 años, está cuestionando la idea de la monogamia en medio de un movimiento de dar un paso más con su novio y, por último, el miembro del grupo de mayor edad, es Dom (Murray Bartlett), camarero de toda la vida de 39 años, a los que se enfrenta con sueños y metas románticos y profesionales aún no cumplidas.

Las historias del trío de amigos se entrelazan a medida que cada uno prosigue con la búsqueda de la felicidad y la intimidad en una época sin precedentes para los derechos de los homosexuales. En ‘Looking’ también es importante la mezcla de cultura progresista y sexualidad abierta del área de la bahía, con localizaciones reales de San Francisco que sirven como telón de fondo para la vida del grupo. Completando el elenco de la serie, se encuentra un grupo de hombres homosexuales dinámicos, incluidos Kevin (Russell Tovey), Lynn (Scott Bakula), y Richie (Raul Castillo), así como una amplia gama de personajes secundarios como el compañero de cuarto de Dom Doris (Lauren Weedman), el novio de Agustín Frank (OT Fagbenle) o compañero de trabajo de Patrick Owen (Andrew Ley).

'Looking' fue creado por Michael Lannan y está producido por Sarah Condon ('Bored to Death') y Andrew Haigh, quien escribió y dirigió la aclamada por la crítica 'Weekend'.