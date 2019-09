Para celebrarlo, Atreseries está preparando una batería de estrenos y lanzamiento de nuevas temporadas de su arsenal de ficción. Todo arrancará el 6 de septiembre con el estreno en abierto de la octava temporada de 'Crimen en el paraíso'. Asimismo, en su continua apuesta por ser un canal detector de nuevas tendencias, series distintas, policíacos con sello propio y joyas de sabor europeo, Atreseries estrenará en exclusiva en nuestro país 'Doctor en los Alpes'. A estas novedades, llegarán además al canal nuevos episodios en abierto de la francesa 'Profilage', la alemana 'Einstein' o la estadounidense 'Ransom', entre otros lanzamientos.

La temática revelación, ante un verano histórico y de récords

En crecimiento continuo, sin tocar techo temporada tras temporada. En agosto Atreseries ha logrado máximo histórico por segundo mes consecutivo (1,7%). Un verano para recordar, repleto de récords, porque Atreseries ha batido nuevamente sus registros y se ha erigido un mes más como líder imbatible entre las temáticas de nueva creación desde su nacimiento en 2015, tanto en el día (1,7%) como en el prime time (1,9%), dejando atrás a sus máximos rivales, con gran distancia respecto a su segundo directo competidor, y llegando a estar por delante de temáticas con mayor trayectoria de retransmisiones.

A pesar de ser una cadena con menor penetración -emisión únicamente en alta definición-, Atreseries sigue escalando sin complejos, décima a décima, y ha dado un golpe en la mesa. En agosto ha logrado incluso superar a canales con más penetración y a operadores que cuentan con mayor fuerza en verano gracias al aumento del consumo de públicos como el infantil o de emisiones deportivas e informativas. A su vez, en el horario de máxima audiencia, con un 1,9% de cuota, Atreseries ha aventajado también en prime time no solo al resto de temáticas de nueva creación sino a canales temáticos con mayor penetración.

Atreseries vive en un momento dulce. El canal de Atresmedia TV también atesora recientemente dos semanas consecutivas alcanzando el mejor dato semanal de su historia (un 1,7%, tanto del 12-18 agosto como del 19 a 25 agosto) y el pasado 6 de agosto anotaba su máximo histórico diario con un 2,1% de cuota.

Atreseries se ha convertido en una propuesta clara y diferenciad: detecta nuevas tendencias, series distintas y ficciones europeas de calidad, con estrenos en abierto o de estreno exclusivo en nuestro país. En esta temporada, contará con las próximas producciones:

'Doctor en los Alpes' - Estreno exclusivo en España

Atreseries estrenará muy pronto en exclusiva en España 'Doctor en los Alpes', remake de ‘Der Bergdoktor’, célebre serie germano-austríaca de los noventa. La serie sigue los pasos del doctor Martin Gruber (Hans Sigl) en su retorno a su pueblo natal, un pequeño pueblo en los idílicos Alpes austríacos. Allí encontrará muchos desafíos médicos, pero también historias emocionantes.

'Crimen en el paraíso' - Temporada 8 (Estreno 6 de septiembre)

El próximo viernes 6 de septiembre, Atreseries estrenará en abierto nuevas entregas de 'Crimen en el paraíso'. La coproducción franco-británica, que sigue triunfando en Reino Unido y acumula numerosos fans en nuestro país, ha estrenado precisamente su octava temporada este mismo 2019 en BBC One. El detective principal sigue siendo Jack Mooney (Ardal O'Hanlon), pero llegará una nueva agente de la policía para cubrir la salida del oficial Dwayne Myers. La elegida será Ruby (Shyko Amos), sobrina de Patterson. Recién salida de la academia, Ruby desde el primer momento querrá demostrar su valía.

Entre los nuevos casos, los espectadores podrán averiguar quién fue el culpable del apuñalamiento en un autobús, un asesinato en el zoo o la muerte de una presentadora televisiva. Entre las estrellas invitadas estarán Shelley Conn, Richard James-Collier ('Downton Abbey'), la respetada actriz Anna Chancellor o Charlotte Richie ('Call the midwife'), entre otros.

'Profilage' - Temporada 9

La acción comienza cinco años después del final de la anterior temporada de la ficción francesa, cuya novena temporada se estrena en Atreseries en el mismo año de su emisión en Francia. Salvada in extremis de su secuestro, Adèle Delettre (Juliette Roudet) retoma su vida lejos de París, lejos de la policía, con su hijo. Pero pronto se dará cuenta de que no puede vivir sin dedicarse a lo que mejor sabe hacer. Liberada de los demonios de su pasado, Adèle finalmente se siente lista para vivir una historia de amor y trabajar con el comandante Thomas Rocher (Philippe Bas). Pero la protagonista no sabe que el comandante convive con un terrible secreto...

'Einstein' - Temporada 3

En estos nuevos capítulos de 'Einstein' que Atreseries estrenará en abierto, la policía criminal de Bochum estará contra las cuerdas: Tremmel tiene 72 horas para prevenir un desastre nuclear. Regina Klevens amenaza con detonar una bomba si AKM no confiesa públicamente un error del pasado que ha intentado ocultar por todos los medios. Tom Beck, Annika Ernst y Rolf Kanies continúan al frente de esta tercera temporada de este policíaco germano con un reparto que derrocha química.

'Ransom' - Temporada 2

La serie, creada por el ganador de un Globo de Oro Frank Spotnitz ('Expediente X', 'El hombre en el castillo'), está inspirada en hechos reales. En los nuevos capítulos que se verá en Atreseries, el equipo liderado por Eric Beaumont regresa dispuesto a romper las reglas, esconder la verdad a los criminales y salvar la vida de todos los rehenes.