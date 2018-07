En la clase de teatro de Miguel, Gorka se mete con Jan porque piensa que es virgen, por eso explota ante todos y confiesa que no es él si no que es Julio quién no ha perdido su virginidad. Muy enfadado, se va de clase y tiene una discusión con Cova muy fuerte dónde por fin, libera sus sentimientos. Además, entre bastidores, Cabano y Ruth se dan el beso que deseaban desde hace un tiempo. ¿Qué relación habrá ahora entre ellos? ¿Qué pasará con Gorka cuando se entere? ¿Dejará Julio a Cova por lo que le ha hecho?